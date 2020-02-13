Президент совершает визит в Дубоссарский район (ФОТО)

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Президент Республики Молдова продолжает поездки по стране. Сегодня в графике Игоря Додона – Дубоссарский район. Глава государства решил посетить экономических агентов, детский сад, навестить ветеранов войны, супругов-долгожителей и многодетные семьи. Кроме того, он намерен обсудить насущные проблемы с руководством района, мэрами и районными советниками и местными жителями.

Первая остановка – село Пырыта, где Додон ознакомился с ходом работ по созданию здесь филиала Свободной экономической зоны «Бельцы». Это амбициозный проект, предполагающий создание около 3 тысяч рабочих мест и привлечение инвесторов для модернизации инфраструктуры и открытия производств для сдачи в аренду резидентам этого филиала.

Игорь Додон приветствовал намерения местных властей и администрации СЭЗ «Бельцы», выразив уверенность в том, что этот проект окажет существенное содействие социально-экономическому развитию региона.