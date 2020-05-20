Президент совершает визит в Дрокию и Глодяны (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон отправился сегодня в очередную рабочую поездку по регионам Молдовы. Сегодня – Дрокиевский и Глодянский районы.

Первая остановка – в селе София, где находится аграрное предприятие «Valea Sofiei». Это многопрофильное хозяйство во главе с Ионом Бабэрэ занимается выращиванием пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника на общей площади в три тысячи гектаров. Кроме того, здесь построен коровник и планируется выращивание табака. Президент высоко оценил работу предприятия в непростых условиях и подтвердил готовность руководства страны помогать экономическим агентам.

Далее он отправился в город Дрокия, где на встрече с председателем района Алексеем Василяном обсудил ряд вопросов, связанных с социально-экономической и эпидемической ситуацией в регионе. Глава государства заверил местные власти в том, что запланированные социальные и инфраструктурные проекты будут реализованы, и обещал помощь в решении проблем района.

Сегодня же Игорь Додон навестил 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Короленко, поздравил с прошедшим Днём Победы и вручил ему высшую награду страны – Орден Республики, пожелав здоровья и мирного неба.

Президент побывал также в городском Кафедральном соборе Успения Богородицы, где побеседовал с настоятелем церкви, отцом Павлом, и вместе с ним помолился за мир и стабильность в нашей стране.

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