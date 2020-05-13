Президент совершает визит в Бессарабский и Чимишлийский районы (ФОТО)

0

Глава государства продолжает рабочие поездки по стране. Сегодня Игорь Додон отправился в Бессарабский и Чимишлийский районы, где проведет традиционные встречи с местными властями, экономическими агентами, изучит ситуацию в больницах и поздравит ветеранов и многодетные семьи.

Первая остановка – село Исерлия Бессарабского района, где находится фермерское хозяйство Tanita Agro, занимающееся выращиванием пшеницы, ячменя и подсолнечника. В прошлом году здесь засеяли 400 гектаров пшеницы при средней урожайности в 18 центнеров с гектара и 20 гектаров ячменя при урожайности в 20 центнеров.

После этого, в канун Международного дня семьи, президент навестил семью Платон в селе Иордановка. Супруги Ион и Вероника воспитывают семерых детей в возрасте от года до десяти лет. Глава семьи работает пожарным, в семье три школьника, в сентябре еще один пойдет в первый класс. Игорь Додон подарил детям игрушки, книги и сладости, пожелал здоровья и радости.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

