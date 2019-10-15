Президент совершает визит на север Молдовы: Игорь Додон встретился с епископом Маркеллом (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон совершает рабочую поездку на север страны, в рамках которой он планирует отправиться в Бельцы, Окницу и Единцы, ознакомиться с деятельностью Свободной экономической зоны “Бельцы”, посетить церковь в селе Гринэуць и встретиться с многодетными семьями и с супругами-долгожителями.

В рамках визита на север Игорь Додон уже провёл встречу с епископом Бельцким и Фалештским Маркеллом, одним из наиболее авторитетных деятелей Православной Церкви Молдовы.

– Обсудили с владыкой Маркеллом социальную и политическую ситуацию в нашей стране в преддверии всеобщих местных выборов. Высказали общую позицию, что Молдове и ее народу крайне нужны стабильность, нормальное развитие, сотрудничество с внешними партнёрами как на Западе, так и на Востоке, защита традиционных ценностей и всесторонняя поддержка семьи, а во главе городов и районов страны должны встать люди дела, способные заботиться о каждом человеке и каждой улице в нашей стране. Пожелал владыке Маркеллу успехов и Божией помощи в его пастырской деятельности, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что накануне глава государства посетил и юг Молдовы.

