Президент совершает визит на север Молдовы (ФОТО)

Президент совершает визит на север Молдовы (ФОТО)

Глава государства продолжает рабочие поездки по стране. Сегодня Игорь Додон отправился на север Молдовы. По традиции он проведет беседы с местными властями, экономическими агентами и персоналом больниц, поздравит ветеранов с приближающимся Днём Победы.

Первым пунктом поездки значилось посещение Мемориала города Фалешты. Президент возложил цветы к памятнику, отдав дань уважения всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и в ходе вооруженного конфликта 1992 года, а также ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы.

Затем он отправился в Районную больницу Фалешт, где вместе с администрацией и персоналом обсудил эпидемиологическую ситуацию в регионе. Лечебное учреждение оснащено необходимым оборудованием, у медицинских работников есть все нужные средства защиты. В настоящее время здесь проходят лечение 10 пациентов, зараженных коронавирусом, 30 уже выписались. Всего в районе 148 инфицированных, из которых 58 вылечились, семеро скончались.

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