Президент совершает визит на юг Молдовы

Президент совершает визит на юг Молдовы

Этим утром глава государства отправился с поездкой в южные регионы Республики Молдова. Президент планирует поздравить аграриев в Тараклийском районе и Гагаузии, а также навестить многодетные семьи и супругов-долгожителей в Кагульском районе.

Там же в качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Игорь Додон побывает на завершающей стадии тактических полевых учений «Южная крепость-2019». В конце рабочего дня он проведет встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах и примет участие в чине освящения приходского дома в Комрате.

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