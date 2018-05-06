Президент совершает визит на юг Молдовы (ФОТО)

Президент совершает визит на юг Молдовы (ФОТО)

В его рамках глава государства побывает в районе Чадыр-Лунга (Гагаузия) и в Каушанах. 

В Гагаузию Игорь Додон прибыл по приглашению местного руководства и стал гостем замечательного народного праздника «Hederlez». Первой остановкой в ходе турне стало село Казаклия (Чадыр-Лунга), где сегодня отмечается храмовый праздник в честь покровителя – Святого Георгия Победоносца. Вместе с башканом Гагаузии Ириной Влах в Казаклии Игорь Додон торжественно открыл парк «Дружба», который был реконструирован не только местными властями, но и представителями региональных властей Турции.

– Пожелал местным жителям здоровья и процветания, отметив, что за последние несколько лет это первое село на территории Молдовы, где был открыт парк культуры и отдыха. В связи с этим я заверил жителей Казаклии в том, что буду и в дальнейшем оказывать им всяческую поддержку в развитии их родного села, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md