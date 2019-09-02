Президент совершает рабочий визит в Москву: предстоят встречи с Козаком и Миллером

Президент совершает рабочий визит в Москву: предстоят встречи с Козаком и Миллером

Президент Республики Молдова Игорь Додон находится с однодневным рабочим визитом в Москве. В российской столице у главы государства пройдут встречи с вице-премьером, специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком, председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и др.

– Повестка встреч включает ряд вопросов, касающихся развития молдавско-российских торгово-экономических связей, а также сотрудничества в сфере энергетики, – сообщил глава государства на своей странице в соцсети. 

Стоит отметить, что в молдавскую делегацию входят также министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, советники главы государства Ион Кику и Аурелиу Чокой и председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

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