Президент совершает рабочий визит в Брюссель

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Глава государства отправился этим утром с двухдневным рабочим визитом в Брюссель, где проведет встречи с руководством ЕС, НАТО и Сената Бельгии. Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в соцсети.

– Будем обсуждать повестку двусторонних и многосторонних отношений с Председателем Европейского Парламента Давидом-Марией Сассоли, Верховным Представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Председателем комиссии Европарламента по внешним связям Дэвидом Маккалистером и Председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль. В ходе этих бесед будут затронуты многие вопросы, касающиеся реализации реформ в нашей стране, развития торгово-экономического сотрудничества с европейскими партнёрами, энергетические вопросы, региональная безопасность и т.д, – отметил он.

Напомним, что предыдущий визит Президента Республики Молдова в столицу Бельгии был в феврале 2017 года.