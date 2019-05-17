Президент совершает рабочий визит в Басарабяску (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон отправился сегодня с рабочей поездкой в город Басарабяска, где принял участие в праздновании 75-летия со дня создания Теоретического лицея имени Н. В. Гоголя и 15 лет со дня придания статуса лицея. Глава государства поприветствовал коллектив учебного заведения и поблагодарил преподавателей за профессионализм и преданность делу, которые они демонстрируют каждый день. Поздравил он и лицеистов, пожелав им успехов и высоких достижений.

– Кроме того, подчеркнул тот факт, что школа в Басарабяске была открыта в 1944 году, несмотря на войну и разруху. Это должно служить примером для нынешних властей Молдовы, которые за последние 10 лет в мирное время закрыли сотни школ по всей стране, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

В знак высокой оценки особых заслуг в развитии доуниверситетского образования, за значительный вклад преподавательского коллектива в воспитание подрастающего поколения в духе нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей и плодотворную учебно-методическую деятельность Теоретический лицей имени Н. В. Гоголя города Басарабяска указом президента был награжден Орденом Почета. Кроме того, за вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса и активную методическую и организаторскую деятельность почетными грамотами главы государства были награждены пять преподавателей этого учреждения.

