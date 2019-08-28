Президент совершает рабочий визит на север страны

0

Президент Республики Молдова сегодня совершает визит на север Молдовы, во Флорештский и Рышканский районы.

В рамках поездки глава государства примет участие в церемонии открытия памятника героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент будет установлен в селе Думитрень. Также Игорь Додон посетит местный детский сад и навестит многодетные семью и пару супругов-долгожителей. В Рышканах глава государства ознакомится с деятельностью молочной фабрики, а также “Гидротехнический узел Костешты”.

Стоит отметить, что ранее президент решил возобновить поездки в районы, чтобы иметь возможность на месте узнавать о проблемах и нуждах граждан, а также экономических агентов, и способствовать их решению. Напомним, на прошлой неделе глава государства побывал на юге страны.