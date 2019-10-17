Президент совершает поездку в родное село Садова (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон находится с рабочей поездкой в своем родном селе Садова Каларашского района, где глава государства посетил местную гимназию и детский сад, принял участие в открытии детской площадки и побеседовал со своими односельчанами.

– С волнением и приятными воспоминаниями посетил гимназию, в которой я проучился 10 лет. На основании обращения со стороны администрации оказал учреждению помощь в ремонте и оснащении необходимой техникой кабинета информатики: предоставил гимназии 13 компьютеров, проектор и другие предметы, нужные для нормального проведения занятий, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Далее о посетил детский сад, который ранее получил помощь от Благотворительного фонда “Din suflet”. Так, 95 малышей, посещающих дошкольное учреждение, теперь имеют возможность приятно проводить время во дворе садика, где при поддержке Фонда первой леди была установлена игровая площадка с горками и качелями. Кроме того, детский сад был оснащен мебелью, подаренной благотворительным фондом.

Игорь Додон также принял участие в открытии детской спортивной площадки, установленной в центре села при поддержке главы государства по просьбе родителей местной детворы. Теперь у маленьких жителей села Садова есть просторная площадка, где они смогут проводить время.

Президент поговорил с коллективом учителей и воспитателей об условиях, в которых они работают, и о возникающих у них проблемах. Он отметил, что будет и далее оказывать необходимую поддержку для обеспечения надлежащих условий воспитания и обучения.

– Был приятно удивлён, узнав о деятельности организации молодых мам, созданной несколько месяцев назад в Садова, – «Группа деятельных женщин», цель которых – реализация проектов развития населённых пунктов и вовлечение молодежи в социальную жизнь села. Поддержал начатые этой группой инициативы и добавил, что буду активно содействовать их реализации, – добавил Додон.