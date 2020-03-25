Президент сообщил о «замораживании» платежей за отопление, воду, газ и электричество без риска штрафов и отключения

Президент сообщил о «замораживании» платежей за отопление, воду, газ и электричество без риска штрафов и отключения

Власти страны предпринимают новые действия для поддержки населения и экономических агентов в экстренной ситуации. На период действия режима чрезвычайного положения Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запретило отключение от услуг или наложение штрафов в случае, если потребители вовремя не заплатят на электроэнергию, отопление, природный газ или питьевую воду, за исключением тех ситуаций, когда отключение производится с целью избежать опасности для жизни и здоровья людей или нанесения ущерба собственности.

Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон.

– На деле это означает «замораживание» платежей за отопление, воду, газ и электричество на период действия ЧП без риска наложения штрафов и отключения от этих услуг. Скоро будут предприняты и другие меры по поддержке населения, – отметил он.

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