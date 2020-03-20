Президент сообщил о новом шаге властей в поддержку экономики и граждан в кризисной ситуации

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Исполнительный комитет Национального банка Молдовы проголосовал за снижение учетной ставки до 3,25% годовых. Это самый низкий показатель за всю историю отечественной банковской системы. Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон. Президент поприветствовал принятое решение, назвав его важным шагом властей в поддержку экономики и граждан в кризисной ситуации.

Также на 2,5 п.п. была снижена норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте, и увеличена на 1,0 п.п. норма обязательных резервов из средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте.

– Что это значит на практике и как это поможет экономике? После этих решений деньги станут более дешевыми и доступными для экономических агентов и населения. Это значит, что будет достаточно ликвидности для того, чтобы обеспечить экономическую деятельность, а коммерческие банки пересмотрят свои проценты по выданным кредитам, – отметил он.

Игорь Додон также подчеркнул, что последуют и другие решения государства в поддержку населения и экономических агентов.

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