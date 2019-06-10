Президент собрал всех аккредитованных в РМ послов: От вашей позиции зависит, как быстро в Молдове изменится ситуация (ВИДЕО, ФОТО)

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Как и было обещано ранее, глава государства провел встречу с послами, аккредитованными в Республике Молдова, и обсудил с ними сложившуюся обстановку в нашей стране. На беседу прибыли 30 глав дипломатических миссий и представительств международных организаций из 31 миссии в Республике Молдова с резиденцией в Кишиневе.

– Говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Высоко оценил факт признания нового парламента и правительства нашими внешними партнерами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией. Подчеркнул, что в качестве президента буду активно работать с правительством Майи Санду и парламентским большинством в составе ПСРМ и блока “АКУМ с целью осуществления необходимых реформ и смены криминально-олигархической системы. Отметил также, что у нас появился шанс изменить ситуацию в стране, а от позиции внешних партнеров будет зависеть, насколько быстро это произойдет, – рассказал Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.