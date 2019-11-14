Президент: Со следующего года пенсии будут индексироваться два раза в год

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Инициатива главы государства, которую блокировали правительства Филипа и Санду, наконец, будет претворена в жизнь.

Об этом в рамках спецвыпуска на телеканале НТВ-Молдова заявил президент.

– Со следующего года пенсии буду индексироваться два раза в год, – пообещал он.

Стоит отметить, что президент выступил с этой инициативой с самого начала своего мандата, однако до сих пор она постоянно блокировалась прежними кабинетами министров. Однако теперь, когда было учреждено правительство технократов, долгожданная мера наконец будет принята и внедрена.