Президент: Снижение цены на газ для Молдовы – реально

Однако многое зависит от результатов выборов 24 февраля 2019 года. Об этом президент Игорь Додон заявил в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”.

Глава государства отметил, что неоднократно обсуждал этот вопрос во время своих визитов в Россию, в том числе, в рамках последнего, официального визита в РФ.

– Российская Федерация готова рассмотреть возможность снижения закупочной цены газа в Молдову, и я думаю, это реально, особенно в условиях, когда Молдова стала страной –наблюдателем при ЕАЭС. В контексте Евразийского союза мы обсуждали ранее с господином Миллером и на последних встречах с господином Путиным возможность получения в будущем сниженной цены. Мы говорили о снижении на 25-30%. Это оказало бы серьезное воздействие на конечных потребителей в РМ и, надеюсь, это будет возможно. Но опять же, многое зависит от выборов 24 февраля. Будет дружественная политика по отношению к нашим партнерам не только в России, но и в Евразийском союзе, СНГ, – получим этот результат и он будет существенным для всех граждан Молдовы, потому что они будут меньше платить, – сказал он.

Президент также рассказал, что получил приглашение принять участие в заседании Высшего совета Евразийского союза на уровне президентов стран, который состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге. Глава государства примет в нем участие как президент первой и единственной страны-наблюдателя при ЕАЭС.

– Это хорошая возможность не только встретиться с моими коллегами из России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии, но и обсудить открытие рынка для наших продуктов, а также поговорить об энергетических ресурсах и мигрантах, – добавил он.