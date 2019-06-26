Президент: Скорее всего, следующее заседание ВСБ состоится через 10 дней

Президент: Скорее всего, следующее заседание ВСБ состоится через 10 дней

Следующее заседание Высшего совета безопасности состоится примерно через 10 дней. Об этом в рамках брифинга заявил президент Игорь Додон. 

Глава государства отметил, что за это время должна быть собрана вся информация, которую ВСБ запросил на сегодняшнем заседании.

– Мы договорились с премьер-министром, со спикером парламента, что от нас не будет указаний в адрес прокуроров, чтобы они занимались тем или этим. Мы не должны вмешиваться в акт правосудия. Но это не значит, что они должны спать. Как только будет появляться информация, мы будем вызывать их и спрашивать: “А где вы были?”, – сказал он. 

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