Президент: Скорее всего, следующее заседание ВСБ состоится через 10 дней

Следующее заседание Высшего совета безопасности состоится примерно через 10 дней. Об этом в рамках брифинга заявил президент Игорь Додон.

Глава государства отметил, что за это время должна быть собрана вся информация, которую ВСБ запросил на сегодняшнем заседании.

– Мы договорились с премьер-министром, со спикером парламента, что от нас не будет указаний в адрес прокуроров, чтобы они занимались тем или этим. Мы не должны вмешиваться в акт правосудия. Но это не значит, что они должны спать. Как только будет появляться информация, мы будем вызывать их и спрашивать: “А где вы были?”, – сказал он.