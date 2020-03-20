Президент: Скорее всего, до пасхальных праздников детсады и школы открыты не будут

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Ограничения в отношении деятельности учебных заведений в нашей стране будут сняты в последнюю очередь – после того, как будет преодолен риск эпидемии коронавируса в Молдове. Об этом Игорь Додон заявил в рамках платформы “Президент отвечает”.

– Скорее всего, до Пасхи, до Радоницы детсады и школы открыты не будут, – сказал он.

Глава государства отметил, что выходом в данной ситуации станет дистанционное обучение в режиме онлайн.

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