Президент: Сельское хозяйство – стратегическая отрасль Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с делегацией Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) во главе с его вице-президентом Дональдом Брауном. Глава государства приветствовал иностранную делегацию в нашей стране и высоко оценил интерес со стороны IFAD к Республике Молдова. Додон выразил благодарность за ценную финансовую помощь в размере 124 млн. долларов, оказанную нашей стране за более чем 19 лет работы представительства Фонда в Молдове.

– Кроме того, мы обсудили совместные проекты, находящиеся в стадии реализации. Речь о Сельскохозяйственной программе инклюзивной экономико-климатической устойчивости и о Проекте сельскохозяйственной устойчивости, которые направлены на повышение производительности и конкурентоспособности, увеличение объема инвестиций, улучшение доступа предпринимателей к рынкам сбыта, повышение способности аграриев адаптироваться к климатическим изменениям и т.д, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Отдельным пунктом дискуссии стала Программа IFAD VIII под названием «Проект удержания талантов для сельскохозяйственной трансформации». Она будет реализована в 2019-2024 годах и должна получить одобрение для финансирования на заседании Бюро IFAD в декабре нынешнего года. Общая стоимость проекта составит 50,5 млн. долларов, он предусматривает создание 1000 рабочих мест, строительство и/или реконструкцию 30 км дорог, ведущих к зоне производства аграрной продукции, выделение финансирования для 820 аграриев и еще 20 инфраструктурных проектов в области ирригации.

– Отметил, что сельское хозяйство представляет собой стратегическую отрасль нашей страны, а адаптация аграрных производителей к климатическим изменениям и стимулирование роста сельскохозяйственной деятельности должны стать объектами особого внимания всех профильных государственных институтов. Заверил членов делегации в том, что политическая нестабильность в Кишиневе не нанесет ущерба сотрудничеству с Международным фондом сельскохозяйственного развития и другими внешними партнерами Республики Молдова, – добавил президент.