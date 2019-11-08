Президент: Сегодня Санду забила гол в собственные ворота

Президент: Сегодня Санду забила гол в собственные ворота

Глава государства квалифицирует инициативу премьера как “гол в собственные ворота”. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи “Главный вопрос” на НТВ-Молдова. 

– Сегодня Майя Санду забила гол в собственные ворота, не в чужие, потому что она выступила с инициативой, которую никто не поддержит. Социалисты просто поставили “защиту”, и она забила себе гол. Что дальше будет? Посмотрим до вторника-среды, еще есть время. Пока что это желтая карточка правительству Санду, не красная. Красная может последовать, – сказал он. 

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