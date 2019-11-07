Президент: Санду сделала шаг к разрыву коалиции (ВИДЕО)

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Выходом из сложившейся ситуации может стать отказ премьера от взятия ответственности за принятие изменений в Закон о прокуратуре, после чего, как и принято у партнеров, они должны сесть за стол переговоров, и решить, как двигаться дальше. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил президент Игорь Додон.

В то же время глава государства отметил, что если “АКУМ” больше не считает социалистов партнерами, блоку следует заявить об этом открыто, и тогда каждый пойдет своей дорогой.

– Шаг, который вчера сделала лидер ПДС, – это шаг к разрыву коалиции. И это сделали не социалисты. Кто-то говорит, что мы критикуем, но и они критиковали. Посмотрите, что они делали в избирательной кампании. Но одно дело слова, и совсем другое – поступки. Так вот, у них сейчас поступки против коалиции и против партнеров по власти, – сказал он.