Президент – Санду и Нэстасе: Мы всё про всех знаем и помним, не стройте из себя “недотрог” (ВИДЕО)

0

Если блок “Акум” действительно интересует парламентское большинство, им не следует строить из себя “недотрог”. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках “Специального выпуска” на телеканале “НТВ Молдова”, отметив, что Майя Санду и Андрей Нэстасе должны сесть за стол переговоров, если реально этого хотят, а если нет – честно сказать об этом и пойти на досрочные выборы.

– Мы все знаем, кто такая Майя Санду, которая голосовала за Канду, за Плахотнюка, а Плахотнюк и Канду – за них. И сейчас умничает по телевизору и делает заявления против социалистов. Мы знаем, кто такой Андрей Нэстасе, когда его родственники занимались бизнесом с Плахотнюком. Сейчас все умные. Откуда вы такие “девственные” взялись в молдавской политике и ставите условия? Хотите сделать парламентское большинство – садитесь и обсуждайте, не хотите – с пляжа. Идите на досрочные выборы и закончили, – сказал он.

Глава государства также рассказал, что лидеры “Акум” хотят, чтобы социалисты отдали им все должности и голосовали за все их проекты. При этом Нэстасе и Санду еще и раздумывают, принимать ли эти голоса.

– Ко мне на днях пришёл один “гонец” от “правых” и говорит: “Господин президент, вы бы знали, сколько времени мы потеряли, чтобы убедить Майю Санду принять голоса социалистов за её кандидатуру на должность премьера”. Я чуть со стула не упал. Убедили Майю Санду, чтобы она соизволила, чтобы за неё социалисты проголосовали. Они что, совсем упали с тумбочки? То есть, мы должны ещё вас просить, чтобы за вас голосовать, потому что мы как-то испачкаем вашу репутацию? Ребята, либо хотите что-то делать, либо не хотите. Если ищете предлога, так и скажите вашим избирателям. Идите и объясните, что вы не хотели голосовать за проекты социалистов по увеличению пенсий, по аннулированию закона о миллиарде, за кандидатуру Гречаный на должность спикера. Что вы не хотели снять демократов с власти, потому что вы боялись за это, вы хотели получить это, это и это и оставить всех в оппозиции. Идите и скажите. Тогда народ оценит и вас, и нас, и всех, – подытожил он.