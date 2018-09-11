Президент с сыном проведали в больнице сотрудников госохраны, попавших вместе с ними в ДТП (ВИДЕО)

Президент с сыном проведали в больнице сотрудников госохраны, попавших вместе с ними в ДТП (ВИДЕО)

Глава государства навестил сегодня сотрудников Службы государственной охраны, чтобы удостовериться, что они идут на поправку и поблагодарить их за самопожертвование и профессионализм. 

Вместе с Игорем Додоном в больницу пришел его средний сын Богдан. Как отметил на своей странице в соцсети президент, один из сотрудников охраны закрыл ребенка своим телом в момент ДТП.

– Важно, чтобы мы все выходили более мудрыми, подготовленными и сильными духом из подобных ситуаций. Чтобы мы демонстрировали смелость и упорство в том, что нам еще предстоит сделать, – отметил президент. 

Глава государства пожелал скорого выздоровления пострадавшим и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

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