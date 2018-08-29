Президент: С приближением выборов протестное движение в Молдове будет нарастать

То, что мы видели в последние дни, – это борьба между проевропейскими силами. Об этом в интервью “Известиям” заявил президент страны Игорь Додон, который отметил, что с приближением парламентских выборов все партии — и левые, и правые — будут наращивать протестное движение.

– То, что происходит на сегодняшнем этапе, — это борьба проевропейской оппозиции против проевропейской партии власти. Другими словами, правые партии борются между собой за правый электорат и пытаются показать, кто из них более привлекателен для этой группы избирателей. Левые партии — такие как Партия социалистов — приняли решение в это не вмешиваться. И это правильное решение. Пусть правые между собой борются. Тем более лидеры прошедших протестных митингов — это бывшие партнеры, которые еще недавно были в правительстве вместе с партией власти, – сказал он.

Вместе с тем, глава государства отметил, что то, что произошло несколько дней назад, — действительно опасная тенденция. С одной стороны были проевропейские оппозиционные силы, а с другой стороны вышли маленькие партии, чтобы их провоцировать.

– В этом и опасность: поскольку потенциально такие действия грозят дестабилизацией, это может оказаться на руку как правой оппозиции, так и власти. Они пытаются дестабилизировать ситуацию перед парламентскими выборами. Ведь совершенно очевидно, что и правые проевропейские, и оппозиционные проевропейские проиграют предстоящие выборы. Вот они и пытаются что-то предпринять. Общество явно недовольно, люди готовы голосовать за единственную альтернативу — Партию социалистов. Кому-то эти протесты явно выгодны. Но вопрос — кому? Это может быть выгодно как проевропейской оппозиции, так и партии власти, – добавил Игорь Додон.

Отметим, что ранее, комментируя протесты 26 и 27 августа, президент раскритиковал действия их организаторов и заявил, что теперь гражданам будет легче отделить зерна от плевел.