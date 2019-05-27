Президент: Россия – важнейший экономический партнер Молдовы

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Важнейшим экономическим партнером Молдавии на востоке является Россия, которая занимает первое место по объему прямых иностранных инвестиций в молдавскую экономику. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в интервью ТАСС.

– Товарооборот между двумя странами за прошлый год вырос на 11% до $939 млн, – отметил он.

Источник напоминает, что Молдова экспортирует в Россию в большей степени фрукты, соки и вино, а закупает энергоносители. В прошлом году благодаря договоренностям между президентами двух стран наша страна стала крупнейшим поставщиком яблок в РФ (28% от общего объема), обогнав такие страны как Китай и Сербию.

Ранее Игорь Додон заявил, что на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане планирует обсудить с руководством РФ продление беспошлинного режима на поставки фруктов и вина, срок действия которого истекает в июне этого года.