Президент: Россия готова помочь Молдове по очень многим направлениям

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В рамках визита в Москву президент страны Игорь Додон провел встречу и с главой “Газпрома” Алексеем Миллером. В числе обсужденных вопросов было возможное снижение цены на газ для Молдовы.

В данной связи глава государства напомнил, что Молдова, по его инициативе, стала первой страной наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Для стран-членов ЕАЭС действуют другие цены на российский раз, отметил он.

– Мы обсуждали возможность – я надеюсь, после парламентских выборов будет другое парламентское большинство – ратификации этого соглашения с ЕАЭС. И тогда для нас откроется возможность получить газ дешевле, – сказал президент.

Игорь Додон также отметил, что Россия готова помочь Молдове по очень многим направлениям.

– И по инвестициям: наши горе-правители последних лет ходили с протянутой рукой, чтобы получить 10-20 млн. долларов или евро на каких-то непонятных условиях от наших партнеров. Россия готова и 200, и 300, и 500 млн. дать на хороших условиях для совместных проектов, – подчеркнул он.