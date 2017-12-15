Президент РМ и спецуполномоченный МИД Германии по Восточной Европе обсудили приднестровское урегулирование (ФОТО)

Игорь Додон рассказал о стремление выстраивать долгосрочный, многоступенчатый диалог между Молдовой и Германией в политической, экономической и социальной области.

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с Андреасом Пешке, Специальным уполномоченным МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии. Глава государства выразил особую признательность за ту значительную поддержку, которую оказывает Федеративная Республика Германия нашей стране.

– Республика Молдова стремится идти по пути становления современного, демократического, правового и нейтрального государства, которое намерено способствовать поддержанию устойчивого мира и стабильности в данном регионе Европы. Такой подход соответствует интересам Молдовы и поддерживается большинством граждан страны, – написал Додон на своей странице в соцсети.

Президент РМ отметил большой вклад, который вносит Германия, многие годы в развитие переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, как на двустороннем уровне, так и посредством ОБСЕ и ЕС. Додон поприветствовал инициативы, которые обсуждались Германией и Россией в 2010 году в Мезеберге.

– Мы по-прежнему нацелены на достижение консенсуса по выработке модели политического урегулирования приднестровского вопроса и постконфликтного развития Молдовы. В этом контексте, определенное значение имеют договоренности, достигнутые на переговорах в формате «5+2», которые получили новый импульс благодаря Берлинскому протоколу, подписанному в июле 2016 года. Берлинский протокол 2016 года и мои встречи с главой Приднестровья в 2017 году способствовали подписанию протоколов о реализации целого рада мер из пакета «4+4» по укреплению доверия между берегами Днестра, – отметил глава государства.

Приветствовал в рамках встречи Игорь Додон и заявление Совета Министров иностранных дел ОБСЕ о процессе приднестровского урегулирования, принятом в Гамбурге 9 декабря 2016 года и в Вене 8 декабря 2017 года, которые могут стать основой для разработки модели урегулирования приднестровского конфликта.

– Убежден, что активная позиция Германии будет способствовать большей открытости переговорного процесса, снижению региональной напряженности и активизации усилий международного сообщества по достижению всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы. При этом совместимость интеграционных процессов с ЕС и с СНГ, в том числе сохранение стратегического партнёрства с Россией, представляет для Молдовы, обладающей международно-признанным статусом нейтрального государства, жизненно важное условие социально-экономического развития, – подчеркнул президент Молдовы.

В завершение встречи с спецуполномоченным МИД Германии по Восточной Европе, Игорь Додон передал приглашение президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру посетить Республику Молдова с официальным визитом.

– Ещё раз подчеркнул, что прозрачность и открытость позволят привлечь все заинтересованные стороны к обеспечению безопасности, к развитию Республики Молдова и в целом к оказанию поддержки усилиям по укреплению стабильности на пространстве Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, – заключил глава государства.

Стоит отметить, что во встрече приняла участие также посол ФРГ в РМ Джулия Монар.