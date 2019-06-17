Президент: Режим хочет быстрого реванша. Чтобы этого не допустить, нам необходимо объявить мораторий на идеологические и геополитические разногласия

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14 июня 2019 года для Молдовы начался новый исторический этап. Преступный режим, который почти 10 лет терзал нашу Молдову, был разгромлен. Нам выпал исторический шанс, и мы должны его использовать. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в своем обращении ко всем гражданам страны.

Глава государства отметил, что “прошлая неделя была тяжелой для всех нас, но главные трудности ещё впереди”.

– Режим потерпел сокрушительное поражение, но никуда не ушёл. Он затаился во всех государственных структурах, силовых органах, местных органах власти. Он хочет быстрого реванша, и ради этого попробует дестабилизировать ситуацию во всех секторах экономики и социальной сферы, о чём уже есть первые сигналы. Для этого у него достаточно сил и возможностей, – предупредил Додон.

По мнению президента, основная опасность и риски кроются “в нашей готовности идти на компромиссы”.

– Для того чтобы справиться со всеми трудностями и провокациями уходящего режима, очень важно, чтобы парламентское большинство и правительство действовали сплоченно и в одной команде. Обещаю, что в качестве президента сделаю все возможное, чтобы помочь в преодолении всех трудностей, противоречий и разногласий, которые, безусловно, будут появляться. Для того, чтобы новая власть окрепла, нам крайне необходимо, по крайней мере временно, объявить мораторий на идеологические и геополитические разногласия, которые разделяют нас, – подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что “наша первоочередная задача на сегодняшний момент – добиться кардинальных изменений во всех секторах – юстиции, экономики, социальной сферы”.

– Граждане нашей страны должны знать, что больше в их стране не будут открывать уголовные дела по звонку от какого-то партийного босса или высокопоставленного чиновника. Предприниматели должны быть уверены, что больше не будет сфабрикованных уголовных дел с целью захвата бизнеса или уничтожения конкурента, – добавил Игорь Додон.