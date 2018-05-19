Президент решил создать Фонд поддержки местной и региональной прессы

Глава государства принял участие в конференции «СМИ в Молдове: за гранью выживания», организованной Комиссией по СМИ и связям с общественностью Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

Игорь Додон приветствовал многочисленных участников конференции, представляющих центральную и региональную прессу, в том числе из Приднестровья и Гагаузии. Была выражена глубокая озабоченность в связи с новым Кодексом аудиовизуальных услуг Республики Молдова, который фактически вводит цензуру в медийном пространстве страны. Законопроект разработан правящей коалицией, которая позиционирует себя как проевропейскую, но нарушает все возможные европейские нормы.

В завершение глава государства объявил о своем решении создать Фонд поддержки местной и региональной прессы.