Президент решил подписать указ о назначении Думитру Робу врио генпрокурора Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон во вторник встретился с кандидатом на должность временно исполняющего обязанности генерального прокурора Республики Молдова, предложенным законодательным органом, Думитру Робу. Стороны обсудили сложившуюся в данной области сложную ситуацию, а также задачу врио генпрокурора обеспечить деятельность учреждения в соответствии с демократическими стандартами и ожиданиями граждан. По итогам беседы глава государства решил подписать указ о назначении Думитру Робу врио генпрокурора Молдовы.

– Выразил надежду на то, что временно исполняющий обязанности генерального прокурора будет строго соблюдать законы и Конституцию страны, восстановит имидж учреждения, обеспечив расследование преступлений, совершенных прежней властью. Подчеркнул, что общество ждет полноценного расследования: банковского мошенничества; узурпации власти в стране, имевшей место в июне текущего года; коррупционных схем, созданных в различных областях экономики страны и так далее. Также надеюсь, что господин Робу сможет добиться привлечения к ответственности всех виновных в хищении публичных средств, а также, что он будет способствовать реализации реформы прокуратуры, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.