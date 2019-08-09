Президент: Реформа юстиции не должна привести к переходу госинститутов под внешнее управление

Реформы в области юстиции, прокуратуры и следственных органов являются одним из вызовов для нового правящего большинства. Важно, чтобы в результате этих преобразований ни одно государственное учреждение не перешло под внешний контроль.

Так считает президент страны Игорь Додон.

⁃ Уверен, что для продвижения этих реформ есть политическая воля, но мы должны быть предельно внимательными – не все служащие в этих областях являются скомпрометировавшими себя и непрофессиональными чиновниками. В то же время переход этих ведомств под внешний контроль представляет огромный риск для нашего государства, – отметил он на своей странице в соцсети.