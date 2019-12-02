Президент рассказал, зачем Санду спровоцировала свою отставку

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Бывший премьер Молдовы Майя Санду специально спровоцировала отставку своего кабинета, чтобы стать лидером правых на предстоящих в будущем году выборах главы государства. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Игорь Додон, комментируя распад правящей коалиции ПСРМ – «ACUM».

⁃ Ни президент, ни социалисты не хотели разрушать эту коалицию. Мы были готовы поддерживать правительство Санду, однако оно оказалось одним из самых неэффективных в истории страны, – сказал Додон, отметив, что в кабинете, в котором все посты, кроме главы Минобороны, заняли представители «ACUM», министры не имели опыта управления и понятия не имели, как работает правительство.

По его словам, отсутствие опыта, системного мышления, кадрового резерва привело к чехарде перестановок на всех уровнях, ухудшению ситуации в экономике, социальной сфере. Однако премьер категорически отказывалась обсуждать с партнерами по коалиции и президентом изменения в составе кабинета и его программе.

Додон считает, что кризиса можно было избежать, если Санду отозвала бы противоречащие закону поправки, позволяющие ей подбирать кандидатов на пост генпрокурора, чтобы обсудить их с партнерами по коалиции.

⁃ Премьер категорически отказалась, хорошо понимая, что социалисты не пойдут на нарушение закона. Тем не менее после отставки кабинета я, согласно конституции, первыми пригласил лидеров «ACUM» на консультации по кандидатуре нового премьера, фактически предложив им начать с нового листа. Но они снова отказались, – заметил президент.

Додон считает, что решение уйти в отставку Санду приняла после местных выборов в ноябре, которые продемонстрировали снижение популярности правых.

⁃ Нэстасе практически потерял шансы стать лидером правых сил. У Санду они пока что возросли. В этой ситуации она попытается раскручивать имидж политика, который хотел бороться с мафией, коррупцией, но ему якобы не дали, – пояснил Додон.

По его мнению, этот шаг был сделан не в интересах людей, который ждали от правительства перемен к лучшему, но не дождались и разочарованы.

⁃ Пойдя на развал коалиции, она не посоветовалась ни с членами своей команды, проигнорировала позицию наших внешних партнеров, как с запада, так и востока, которые поддержали правящую коалицию в критический момент, за что мы им благодарны. Некоторые из них узнали о кризисе из прессы, – констатировал президент.