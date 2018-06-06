Президент рассказал, за кого будет болеть на Чемпионате мира по футболу (ВИДЕО)

На следующей неделе глава государства отправится в Российскую Федерацию на открытие состязания по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ-Молдова”.

– Я буду на открытии ЧМ по футболу, как и обещал. Это уже не рабочая поездка, это будет частная поездка, но там тоже будет возможность пообщаться, будут руководители многих других стран. С Путиным тоже нужно будет пообщаться по поводу других наших визитов в ближайшие месяцы, – сказал глава государства.

Президент также отметил, что с сыновьями смотрит футбол, и рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате.

– Хотелось бы болеть за Молдову, конечно… Думаю, что мы не будем отдавать предпочтение кому-то. Но на первом матче, на открытии, я буду болеть за Россию. А там посмотрим. Фаворитов несколько, – добавил он.