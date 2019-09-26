Президент рассказал участникам политического форума в Нью-Йорке о ситуации в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Президент рассказал участникам политического форума в Нью-Йорке о ситуации в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон выступил с краткой речью на Политическом форуме высокого уровня по Задачам устойчивого развития. Мероприятие было организовано в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Глава нашего государства рассказал участникам Форума об усилиях, которые Республика Молдова прикладывает для выполнения задач устойчивого развития, а также о ситуации во внутренней и внешней политике нашей страны и о перспективах урегулирования приднестровского конфликта.

– Считаю это мероприятие очень важным с точки зрения информирования наших внешних партнеров из первых уст и продвижения имиджа Республики Молдова на международной арене, – отметил он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md