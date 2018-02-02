Президент рассказал, почему восточные рынки очень важны для Молдовы

На своем блоге глава государства подробно изложил, в чем заключаются преимущества от сотрудничества нашей республики с традиционными партнерами на Востоке.

Ниже приводим текст анализа Игоря Додона от первого лица.

Мы нуждаемся в поддержании торговых и дружественных связей и с Западом, и с Востоком, но официальные цифры ясно демонстрируют, что наибольший объем добавленной стоимости молдавская экономика получает от контактов с нашими традиционными восточными партнерами.

За 11 месяцев 2017 года молдавский экспорт составил около $2,2 млрд, из которых 66% – доля ЕС и 20% –СНГ.

На первый взгляд, поставки на рынки стран ЕС значительно превышают таковые в СНГ. Но при более детальном анализе можно заметить некоторые интересные моменты.

За последние годы объем реэкспорта товаров, возвращенных / экспортированных после переработки на территории РМ, составлял в стоимостном выражении около $500 млн ежегодно, а за 11 месяцев 2017 года его доля в общем показателе экспорта составила более 33 % (20 лет назад, в 1997 году, доля экспорта таких товаров в общем объеме экспорта составляла всего 6 %).

В то время как в страны СНГ мы экспортируем товары собственного производства, экспорт в ЕС – это почти на 40% экспорт товаров после переработки (то есть реэкспорт). Иностранные компании (в некоторых случаях, транснациональные корпорации) размещают заказы на переработку в Молдове из-за сравнительно низкой себестоимости работ/услуг по переработке.

В структуре экспорта из Молдовы реэкспорт , то есть экспорт товаров после переработки доминируют страны ЕС, на долю которых приходится практически 90% экспорта товаров этой категории. Доля стран СНГ по этому показателю – менее 1%.

Доля реэкспорта продуктов после переработки в страны ЕС в общем объеме экспорта составляет 36%, в Румынию – 44% от всего экспорта в эту страну, в Италию – 66%, в Великобританию – 39%.

Приведу один пример. За 11 месяцев 2017 года экспорт по товарной группе «Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование» составил $314 млн (в основном, в страны ЕС), а импорт сырья по этой же группе товаров за тот же период (тоже, в основном, из ЕС) составил $291 млн. Речь идёт в основном об электрокабеле который собирается в Молдове для автомобильной промышленности ЕС. То есть, можно предположить что реальный экспорт по этой группе товаров составляет чуть больше $20 млн. Такие примеры можно привести по многим товарным группам, так что так называемый экспорт в страны ЕС оказывается, по сути, реэкспортом товаров после переработки.

Риск таких «производственных процессов» связан с тем, что, как только появляются проблемы с дешевой рабочей силой (в Молдове такого рода случаи – уже реальность), такие предприятия закрываются и мигрируют в регионы с более доступной и дешёвой рабочей силой.

Что касается рынков стран СНГ, то на эти рынки экспортируется, по большей части, наша отечественная продукция, и это обеспечивает нам высокую добавленную стоимость. Основной рынок для таких поставок – Российская Федерация, и по основным товарным позициям в прошлом году был зафиксирован существенный рост.

В январе-ноябре 2017 года, по сравнению с 2016 годом, экспорт яблок на российский рынок вырос более чем в 2 раза и превысил 190 тыс. тонн (абсолютный рекорд за последние 20 лет). Экспорт яблок в ЕС в 31 раз меньше – 6,2 тыс. тонн.

Экспорт в Россию абрикоса, сливы и персиков в январе-ноябре 2017 года составил 39 тыс. тонн, в ЕС – 19 тыс. тонн, или в 2 раза меньше.

Экспорт винограда в Российскую Федерацию – 40 тыс. тонн, в ЕС – 16 тыс. тонн, или в 2,5 раза меньше.

Общий объем экспорта овощной продукции в целом (без бобовых) на российский рынок составил 6,4 тыс. тонн, в страны Евросоюза – немногим более 800 тонн, т. е. в 8 раз меньше.

Дальнейшее наращивание экспорта в Российскую Федерацию происходит по вину. В 2015 году, после трехкратного сокращения экспорта вина на российский рынок в 2014 году, его поставки увеличились на 6%, в 2016 году – на 44% и в 2017 году – на 12,4%.

Повторюсь: нам нельзя отказываться ни от одного рынка, каждый доллар экспорта – это конкретные рабочие места.

Но очень недальновидно делать ставку только на западные рынки и игнорировать реальность и потенциал восточных партнёров.

Мы обязаны сохранить и вернуться на рынки стран СНГ, наращивая поставки наших товаров на западных и других рынках.