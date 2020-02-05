Президент рассказал о строительстве объездной вокруг Кишинева (ВИДЕО)

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В этом году власти страны намерены приступить к реализации амбициозного проекта – строительству объездной дороги вокруг Кишинева. Она будет состоять из шести участков, на первом этапе работы пройдут на трех из них.

Об этом президент рассказал в эфире общественного телеканала.

– Думаю, позднее всего в мае-июне работы должны начаться, – сказал он.

Строительство объездной, добавил президент, будет финансироваться за счет кредита, который выделит нашей стране Российская Федерация.