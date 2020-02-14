Президент рассказал о проводимой Молдовой внешней политике депутатам Бундестага (ФОТО, ВИДЕО)

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В завершение первого дня работы Мюнхенской конференции по безопасности, где участвуют более 40 глав государств и правительств, Игорь Додон провел встречу с делегацией депутатов германского Бундестага во главе с Фрицем Фельгентроем, вице-председателем парламентской комиссии по безопасности и обороне, главой Германо-молдавского Форума.

Стороны провели широкий обмен мнениями по внутренней и внешней политике Республики Молдова. Глава государства выразил немецким партнерам благодарность за многолетнюю и всестороннюю поддержку Молдовы практически во всех значимых областях: в экономике и социальной сфере, образовании, здравоохранении, экологии, а также в процессе реформирования страны.

– Я обратил внимание немецких собеседников на амбициозную программу реформ, которые намерено осуществить нынешнее Правительство Республики Молдова. Прежде всего, подтвердил приверженность нашей страны стратегии взвешенной внешней политики, подразумевающей выполнение международных обязательств, включая Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и восстановление полноценного стратегического партнерства с Российской Федерацией. В контексте внутренних преобразований в нашей стране подчеркнул решимость молдавского руководства в имплементации реформы юстиции в строгом соответствии с рекомендациями внешних партнеров и при соблюдении международных норм и стандартов, – сообщил президент.

Кроме того, Додон отметил важность прямого диалога между высшим руководством Молдовы и зарубежными партнерами, что позволит им получать объективную информацию о событиях в нашей стране из первоисточника.

– В завершение встречи подтвердил нашу готовность к продолжению прямого и открытого диалога с Германией для укрепления двусторонних отношений и диалога между РМ и ЕС, – подытожил он.