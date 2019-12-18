Президент рассказал о предстоящем визите в Россию (ВИДЕО)

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Уже сегодня вечером Игорь Додон отправится с рабочим визитом в Россию. Деталями предстоящей поездки он поделился накануне в эфире передачи на общественном телеканале.

В четверг глава государства проведет ряд важных встреч в Москве с руководством России и с патриархом Кириллом. А в пятницу Игорь Додон примет участие в неформальном заседании лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, на которое он был приглашен Владимиром Путиным. Там же состоится неформальная беседа лидеров стран ЕАЭС. Кроме того, пройдет официальная встреча молдавского президента с российским лидером, на которой стороны обозначат цели на будущий год.

– Очень надеемся, что в следующем году расширится спектр экспортируемой из Молдовы в Россию продукции, а также объем экспорта. Надеемся, что будут важные инвесторы в разных областях. Также очень надеемся, что в следующем году состоится официальный визит кого-либо из высшего руководства РФ в Молдову. Работаем и над этим, – добавил он.