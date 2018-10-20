Президент рассказал о намеченном на 18 ноября протесте ПСРМ (ВИДЕО)

– Мы говорили, что после того, как митинги пройдут во всех районных центрах, мы все соберемся в Кишиневе. Это протест против всех, кто был у власти в стране последние 9 лет. Не надо кого-то выводить из этого списка. Там и Майя Санду, и демократы, и Влад Филат – там все вместе, целая куча. Народу это нужно объяснить. Цель протеста – еще раз четко и ясно показать, кто был у власти последние 9 лет, и почему за них голосовать нельзя, – рассказал Игорь Додон.