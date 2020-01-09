Президент рассказал о 8 приоритетных действиях, которые будут осуществлены в этом году

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В 2020 году руководство Молдовы сосредоточится на восьми приоритетных действиях, однако помимо них будут и другие инициативы. Об этом в рамках интервью порталу “Трибуна” рассказал президент Игорь Додон.

По его словам, первая мера касается внедрения важных инфраструктурных проектов. Именно с них власти собираются начать новый год. Будут построены новые дороги, а вся Молдова превратится в одну большую строительную площадку, где день и ночь будут работать для модернизации страны.

Вторая мера предусматривает снижение бремени, возложенного на граждан так называемым Законом о миллиарде.

– Это будет приоритетом для меня в последующие месяцы. Уже подготовлен соответствующий законопроект, который будет выдвинут как президентская инициатива, – отметил глава государства.

Третий пакет мер будет направлен в поддержку граждан. Речь идет о социальных проектах, зарплатах, пенсиях, социальных пособиях и других вещах. Глава государства намерен посетить каждый район страны, чтобы лично узнавать о проблемах и нуждах населения. Будут и другие важные инициативы, о которых президент сообщит на следующей неделе. Некоторые, в том числе, касаются модернизации сел.

Среди озвученных президентом приоритетов на 2020 год также числятся:

4. Поддержка реального сектора экономики, предпринимателей, которые инвестируют в нашу страну и создают здесь рабочие места; 5. Создание промышленных платформ во всех районных центрах Молдовы; 6. Повышение уровня безопасности населения; 7. Борьба с коррупцией, привлечение к ответственности всех, кто нанес ущерб государству; 8. Взвешенная внешняя политика. Президент намерен совершить официальные визиты в РФ, ЕС, США, Китай, а также поддерживать диалог на высоком уровне с соседями – Румынией и Украиной.

– Все эти и многие другие запланированные нами действия превратят 2020 год в год реконструкции нашей страны, год, когда начнутся столь ожидаемые гражданами перемены, год, когда мы все объединимся вокруг важных целей: модернизации страны и роста благосостояния населения. Это – наша задача, – добавил он.