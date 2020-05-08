Президент рассказал, когда откроются детские сады (ВИДЕО)

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В рамках передачи “Президент отвечает” Игорь Додон рассказал о том, когда в стране вновь заработают детские сады.

– Я встречался с представителями текстильной промышленности: многие сотрудники не выходят на работу, так как детские сады закрыты. Мы рассмотрим ситуацию в каждом населённом пункте. Скорее всего, ограничения будут сниматься по районам, по регионам, в зависимости от количества инфицированных. Если случаев немного и нет заболевших педагогов, тогда снимем ограничения. Решение, в любом случае, будет принято после 15 мая, – уточнил президент.

Глава государства выразил надежду на то, что некоторые сады могут открыться с 1 июня. Однако он подчеркнул, что это произойдёт лишь в самом оптимистичном случае и только после вердикта специалистов.

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