Президент рассказал, что нужно сделать для привлечения в Молдову российских инвестиций

Молдова заинтересована в привлечении инвестиций как с Запада, так и с Востока, но нам нужно привлекать именно инвестиции из Российской Федерации, которая является традиционным стратегическим партнером РМ. Об этом в рамках телемоста, посвященного предстоящему Экономическому молдо-российскому форуму, заявил президент страны Игорь Додон.

По словам президента, в первую очередь, для этого нужно заинтересовать и привлечь инвесторов, показать им потенциал нашей республики.

– Для этого и проводятся подобные мероприятия, – сказал он.

Однако этого, по словам Додона, недостаточно. Для инвесторов необходимо создать нормальные межгосударственные условия, а именно чтобы подписанные между Молдовой и Россией соглашения работали. В то же время нужно добиться снятия таможенных пошлин и ограничений на товары как молдавского, так и российского происхождения.

– Я думаю, это реально. Тем более, после того, как Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС, думаю, мы добьемся существенных результатов в этом направлении, – отметил президент.

Третий момент – минимизация политических рисков. Глава государства отметил, что многие инвесторы, которые видят экономический потенциал нашей страны, сомневаются инвестировать в нашу страну именно по этой причине.

– Пока мы не минимизируем политические риски, прорыва у нас не будет – это нужно признать, – сказал президент.

Глава государства отметил, что знакомство российских бизнесменов с потенциалом нашей страны состоится уже в самое ближайшее время – на предстоящем форуме. Второй пункт – снятие ограничений и таможенных пошлин с молдавской продукции – президент обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках своего официального визита в Россию, который состоится в октябре. В то же время добиться минимизации политических рисков можно будет лишь в начале будущего года, по результатам парламентских выборов. Подытожив, глава государства заявил, что сделает всё возможное для того, чтобы российский бизнес “пришел в Молдову и чувствовал бы себя комфортно”.

Напомним, Экономический молдо-российский форум пройдет в Кишиневе с 20 по 22 сентября.