Президент “раскрыл скобки”: что будет обсуждаться на завтрашнем заседании Высшего совета безопасности

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На завтрашнем заседании Высшего совета безопасности будет обсуждаться ситуация, сложившаяся вокруг компании “Air Moldova”. Об этом глава государства рассказал в рамках программы на частном телеканале.

– Также обсудим, что происходит с аэропортом, поскольку ВСБ рекомендовал различным учреждениям предпринять в этом смысле ряд действий. Хотим поговорить и об аэродроме в Маркулештах, потому что также есть вопросы. В целом обсудим вопрос авиации в РМ, – сказал Додон.

Глава государства также в очередной раз выразил уверенность в том, что в Молдове нужно открыть еще несколько международных аэропортов – один на севере и один на юге.

Стоит отметить, что на момент написания новости стало известно, что директор компании “Air Moldova” Юлиан Скорпан был уволен с занимаемой должности несколько дней назад. Руководство компании, которая была приватизирована осенью прошлого года, не пояснила причины такого решения. По некоторым данным, новым главой был назначен Александру Чобану, который до этого был коммерческим директором компании, сообщил tv8.md.