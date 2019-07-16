Президент раскрыл детали визита в Москву: запланированы встречи с Козаком и с руководством «Газпрома»

0

Президент Республики Молдова Игорь Додон совершит завтра краткий визит в Москву. В интервью ТАСС глава государства раскрыл детали предстоящей поездки.

Запланирована встреча с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, руководством «Газпрома». Ситуация в нашей стране изменилась к лучшему, мы не можем себе позволить роскошь терять время. Есть много вопросов, они касаются наращивания торгово-экономического сотрудничества, социальной части, наших мигрантов, гуманитарной сферы. Обсудим приднестровское урегулирование, поставки газа, возобновление после трехлетнего перерыва работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой планируется уже в сентябре. Как вы знаете, экспорт молдавской агропромышленной продукции в Россию растет впечатляющими темпами благодаря договоренностям с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным об отмене пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января по 1 июля 2019 года, которая недавно была продлена еще на полгода, – отметил он.

По словам Игоря Додона, один из главных вопросов, которые предстоит обсудить, – газовый. Действующий контракт на поставку голубого топлива в республику истекает в конце 2019 года, необходимо согласовать и подписать новый, отметил глава государства.

Есть риск сокращения транзита газа из России в Балканские страны через Украину и нашу страну? начиная с 2020 года. Это негативно скажется на доходах республики от транзитных услуг, а также может привести к сокращению, а то и прекращению поставок российского газа в нашу страну, – пояснил он.

Стоит отметить, что вместе с главой государства в Москву отправится вице-премьер по реинтеграции Василий Шова.