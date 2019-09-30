Президент: Пусть в министерствах не забывают, что лестницы строятся снизу вверх, но подметаются сверху вниз

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Правительство должно сделать приоритетом то, что от него требуют граждане. Люди хотят лучшего социального обеспечения, передовой экономики, которая позволяет увеличивать заработную плату и пенсии, достойных тарифов, больше не быть обокраденными через различные мошеннические схемы, лучших дорог, более достойной медицинской системы.

Таковы приоритеты, которыми должно заниматься правительство, оно не должно ничего изобретать, не должно разрабатывать великие программы, но оно должно предлагать конкретные решения и действия, которые урегулируют обозначенные проблемы. Об этом в интервью порталу “Трибуна” заявил президент Игорь Додон.

– Действительно, они не будут решены за три месяца, но я обеспокоен тем, что у некоторых отвечающих за эти области министерств нет четкого видения и плана для эффективного решения проблем людей. Уже месяц я предупреждаю об этих вещах, у меня есть ощущение, что некоторые просто не могут или не знают, как работать для граждан, продолжают теряться в оправданиях, почему они не могут ничего делать, когда надо начинать действовать. Если в краткосрочной перспективе руководители этих министерств не осознают стоящих перед ними задач, мы не должны бояться думать о первой перестановке, чтобы привлечь людей, лучше понимающих, что надлежит делать. Руководители учреждений должны понимать, что их не назначили на четыре года, они будут оставаться на своих постах до тех пор, пока они дают конкретные результаты гражданам. Люди говорят: лестницы строятся снизу вверх, но подметаются сверху вниз. Пусть об этом не забывают в министерствах, – сказал он.