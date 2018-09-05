Президент: ПСРМ – единственная парламентская партия, которая не вошла в правящий альянс и не голосовала за его назначенцев

Президент: ПСРМ – единственная парламентская партия, которая не вошла в правящий альянс и не голосовала за его назначенцев

Партия социалистов стала единственной парламентской партией, которая после 2014 года не вошла в правящий альянс, была всё это время в оппозиции, как заявляла изначально, и не голосовала ни за единого министра или правительство. Об этом по итогам заседания Республиканского совета формирования заявил президент страны Игорь Додон. 

– Все остальные партии, все остальные депутаты, голосовали будь то за министров или спикеров. Включая Воронина, который голосовал за назначение Канду спикером, а Габурича – премьер-министром. Социалисты были в оппозиции все эти 4 года, – напомнил он.

Додон отметил, что за это время социалисты добились некоторых своих политических целей, как, например, смешанное голосование, что и было прописано в программе партии.

– Но главное, чего они добились – разрушили все альянсы за европейскую интеграцию, которые были все эти годы, – отметил глава государства. 

Напомним, с сегодняшнего дня ПСРМ вступает в активную предэлекторальную кампанию по подготовке к парламентским выборам.

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