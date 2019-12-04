Президент провёл встречу с послом Японии в Кишинёве (ФОТО, ВИДЕО)

Президент провёл встречу с послом Японии в Кишинёве (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон встретился сегодня с господином Масанобу Йоши – Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кишинёве. Глава государства поприветствовал укрепление и расширение молдавско-японских связей и подчеркнул интерес Молдовы к активизации двустороннего диалога в будущем.

Выступил за расширение взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, и в особенности за обмен новыми технологиями и привлечение японских инвестиций в молдавскую экономику, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Додон поблагодарил японское правительство за постоянную поддержку нашей страны на протяжении многих лет. Он также приветствовал готовность японской стороны к участию в реализации проектов поддержки молдавской экономики, таких как финансирование закупки пожарных машин, выдача кредитов для модернизации сельского хозяйства и создание Аграрно-продовольственного центра.

Президент передал японскому дипломату искреннюю благодарность за любезный приём на прошедшей в октябре церемонии интронизации императора Нарухито. Он также выразил готовность нынешнего правительства продолжать начатые реформы и проводить взвешенную внешнюю политику.

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