Президент провёл встречу с министром обороны (ФОТО, ВИДЕО)

Президент провёл встречу с министром обороны (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провёл сегодня встречу с министром обороны Молдовы Павлом Войку. В рамках диалога стороны обсудили ситуацию в данной области, а также действия, предпринятые министром за 2 месяца мандата.

Павел Войку рассказал мне о военных, которые находятся в международных миссиях, и, в общих чертах, как проходят военные учения. Господин министр также проинформировал меня, что в результате инспекции во многих воинских подразделениях в территориях были обнаружены нарушения законодательства, а соответствующие документы были направлены уполномоченным органам для дальнейшего расследования, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

В завершение беседы министр обороны заверил главу государства в том, что приложит все усилия для того, чтобы устранить все обнаруженные недочёты.

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