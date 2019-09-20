Президент провёл встречу с известным политологом Александром Раром (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился с немецким политологом Александром Раром. Один из лучших европейских специалистов в области политики стран постсоветского пространства прибыл в Кишинёв для участия в Молдавско-российском экономическом форуме.

– Обменялись мнениями о ситуации в стране и регионе, обсудили также широкий внутренний и внешний консенсус между Россией, США и ЕС в отношении Молдовы – это может стать моделью восстановления страны при совместной поддержке всех глобальных игроков. Администрация президента вместе с парламентом и правительством прилагает все усилия, необходимые для восстановления прагматичных отношений с партнёрами по развитию и проведения взвешенной внешней политики, которая представляет собой уникальный шанс на устойчивое развитие Республики Молдова, – подчеркнул Додон.

Он также отметил, что на следующей неделе совершит рабочий визит в США, где произнесёт речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН и проведёт ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами.